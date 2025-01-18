إصابة استورجى سبب خلافات الجيرة بمركز طهطا بسوهاج

استقبلت مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، المدعو "خالد" مقيم دائره طهطا، مصابًا بجرح قطعى شبة نافذ، سبب خلافات الجيرة، لورشة خاصتة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعو "خالد. ر.م " 26 سنه ستورجي، إلى مستشفي طهطا العام مصابًا " جرح قطعي شبه نافذ بالرقبة من الناحية اليسري ومقيم بقسم طهطا،

وسؤال شقيق المصاب المدعو "محمود" 39 سنه عامل، ومقيم بذات العنوان.

إتهم كل من:-

المدعو "رمضان.م. ع" 48 سنه ستورجي، نجله المدعو "يوسف" 18 سنه ستورجي، ومقيمان بذات العنوان، بالتعدي علي شقيقه المذكور بقطعة زجاج كانت بحوزة الأول مما نجم عنه إصابته علي أثر مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات الجيرة بالورش خاصتهما،

تم ضبط المتهمان والآداة المستخدمة، وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.