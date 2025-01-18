إصابة استورجى سبب خلافات الجيرة بمركز طهطا بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، المدعو "خالد" مقيم دائره طهطا، مصابًا بجرح قطعى شبة نافذ، سبب خلافات الجيرة، لورشة خاصتة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعو "خالد. ر.م " 26 سنه ستورجي، إلى مستشفي طهطا العام مصابًا " جرح قطعي شبه نافذ بالرقبة من الناحية اليسري ومقيم بقسم طهطا،
وسؤال شقيق المصاب المدعو  "محمود" 39 سنه عامل، ومقيم بذات العنوان.

إتهم كل من:-
المدعو "رمضان.م. ع"  48 سنه ستورجي، نجله المدعو "يوسف" 18 سنه ستورجي، ومقيمان بذات العنوان، بالتعدي علي شقيقه المذكور بقطعة زجاج كانت بحوزة الأول مما نجم عنه إصابته علي أثر مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات الجيرة بالورش خاصتهما،
تم ضبط المتهمان والآداة المستخدمة، وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج اصابة استورجي مركز طهطا مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

مصرع طفلة غرقًا في ترعة بمركز ساقلتة بسوهاج

مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز جرجا بسوهاج

مصرع صديقين فى انقلاب دراجة بخارية بمركز سوهاج.. التفاصيل

محافظ سوهاج: يشهد توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع إنتاج الدواجن بقيمه 15 مليون

جراحة العيون تنجح فى إجراء 118 عملية مياه بيضاء بجامعة سوهاج

محافظ سوهاج يبحث مع وكيل الصحة تشغيل المستشفيات المركزية

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المراغة وجهينة وطما

العبث القاتل..مصرع عامل بالخطأ بطلق ناري بمركز أخميم بسوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

صابرين النجيلي: بدأت رحلتها مع "تيك توك" بأغنية "ع الكورنيش" ومقالب الطفولة كادت تفرق بين زوجين!

حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: درجات الحرارة والموجات الباردة

إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تطور شامل للخدمات الصحية بالفيوم: أكثر من 6.8 مليون خدمة طبية خلال 2024

جروبات الغش تنشر صور امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

"الكارت الموحد 2025" كل ما تحتاج معرفته عن المميزات والاستخدامات والخطوات اللازمة لاستخراجه

حسام موافي يحذر من خطر "الخضة" والانفعال: تأثير غدة البخ على الصحة