93 الف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بسوهاج

تنطلق اليوم السبت الموافق 18 يناير 2025، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهاده الاعداديه بمحافظه سوهاج والذى يؤدى خلالها ( 93666 ) طالب وطالبة الامتحانات داخل ( 483 ) لجنه امتحانيه على مستوى المحافظة.

ووفقا لجدول الإمتحانات المعلن من قبل مديريه التربيه والتعليم بسوهاج يؤدى طلاب الشهاده الاعداديه السبت 18 يناير امتحان ماده اللغه العربيه والخط العربى والاملاء، والاثنين 20 يناير مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة ، كما يؤدى الطلاب امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية يوم الثلاثاء 21 يناير ، ومادتى الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الاربعاء 22 يناير ، ويختتم الطلاب الإمتحانات يوم الخميسي 23 يناير فى مادتى اللغه الاجنبيه والتربية الدينية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قد أنتهت من مراجعه جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الإمتحانات والتى عقد خلالها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام والمشرف العام على أعمال الامتحانات ، عده اجتماعات بمديرى الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الاعدادية ورئيس المطبعه السريه بالمديرية بحضور مدير إدارة الأمن بديوان المديريه ، تم خلالها التأكيد على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج على جاهزية جميع اللجان الامتحانيه بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب، والتشديد على توفير كافه الإمكانيات وسبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله وييسر.

ووجه وكيل الوزارة وقيادات المديرية بضرورة تنفيذ الضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات بحضور الطلاب بالزى المدرسى ومنع ارتداء اى زى مخالف، والتشديد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على كل من يخالف القرارات والتعليمات الوزارية المنظمه لأعمال الامتحانات بهدف توفير بيئة امنه وهادئه للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله وييسر.

كما تم التوجيه على أهمية التنسيق مع مختلف الاجهزه المعنية بالمحافظة لازاله جميع الاشغالات بجوار أسوار المدارس المخصصة لامتحانات الشهادة الاعدادية ، وكذالك التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المخصصة لنقل الامتحانات إلى اللجان الامتحانيه وتأمين اللجان من الخارج لتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.