العناية الالهية تنقذ سيده مسنه في انهيار عقار باويش الحجر بالدقهلية

أنقذت العناية الالهية سيده مسنة في انهيار عقار بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

بدات الواقعة بتلقي غرقة العمليات ومديرية امن الدقهلية اخطارا يفيد بانهيار جزء من عقار بأويش الحجر مركز المنصورة، وتم خروج السيده من المنزل قبل لحظات من انهياره.

انتقلت على الفور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة ومأمور مركز المنصورة والمقدم احمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة إلى موقع انهيار العقار باويش الحجر في محافظة الدقهلية .

وبالفحص تبين أن العناية الإلهية أنقذت السيدة من الموت تحت أنقاض العقار المنهار، وتم فرض كردون امني حول العقار المنهار للحفاظ علي ارواح المواطنين والمارة بالمنطقة

وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات



جانب من انهيار عقار

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