بث مباشر: موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا اليوم الأهلي يتحدى أورلاندو بيراتس على استاد القاهرة الدولي

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة حاسمة تجمع بين فريق الأهلي المصري ونظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2025. المباراة تُقام اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم المارد الأحمر.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم



كشف المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، عن قائمة الفريق المستعدة لمواجهة أورلاندو بيراتس، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم نيدفيد، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا، عمر الساعي، محمد عبد الله.

الأهلي يبحث عن صدارة المجموعة

يسعى النادي الأهلي لتعزيز مكانته في صدارة المجموعة الثالثة، بعد أن قدم أداءً مميزًا في الجولات السابقة. الفريق أنهى استعداداته الأخيرة على ملعب التتش، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادًا لهذه المواجهة. الأهلي يأمل في حصد نقاط المباراة كاملة، والتأهل لدور ربع النهائي بصفته متصدرًا للمجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس



يمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الرسمي لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.