"قبيصي" يتابع تسليم أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالفيوم من المطبعة السرية

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من داخل المطبعة السرية
من داخل المطبعة السرية

حرص الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على متابعة عملية تسليم أوراق أسئلة مادتي امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، المقرر على طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم الأول من الامتحانات.

 

وذلك بحضور، الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، ومندوبي استلام مظاريف الأسئلة على مستوى المحافظة، ومسئولى المطبعة السرية.  

 

جاءت متابعة وكيل الوزارة لهذه العملية الدقيقة في فجر اليوم الأول من المطبعة السرية، حيث قام بالإشراف على تسليم أوراق الأسئلة إلى مديري الإدارات التعليمية ومندوبي اللجان الامتحانية لضمان سير العملية بسلامة وشفافية.

 

وشدد الدكتور قبيصي خلال متابعته على أهمية الالتزام الكامل بكل الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بدءًا من تسليم الأوراق وصولًا إلى تسليمها داخل اللجان بشكل آمن ومنظم، مع التأكد من عدم وجود أي محاولات للتسريب أو الغش.

 

كما أكد على ضرورة التأكد من أن كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية، وخطوط السير لنقل وتوصيل مظاريف الأسئلة إلى اللجان تسير بشكل دقيق وسليم، لضمان استلامها فى اللجان الأمتحانية فى المواعيد المحددة وقبل بدء الأمتحان بوقت كاف، حتى يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى الطلاب فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولضمان نزاهة الامتحانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

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