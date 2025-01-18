استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، بعد الانخفاض الأخير في 15 بنكًا.

تراوح سعر الدولار بين 50.35 جنيه كأقل سعر للبيع و50.50 جنيه كأعلى سعر للشراء.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر:

الشراء: 50.35 جنيه .

. البيع: 50.45 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

الشراء: 50.35 جنيه .

. البيع: 50.45 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

الشراء: 50.3108 جنيه .

. البيع: 50.4401 جنيه.

أسعار أخرى في البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء: 50.50 جنيه .

. البيع: 50.41 جنيه. بنك قناة السويس: الشراء: 50.45 جنيه .

. البيع: 50.35 جنيه. بنك الإسكندرية: الشراء: 50.45 جنيه .

. البيع: 50.35 جنيه. البنك المصري الخليجي: الشراء: 50.45 جنيه .

. البيع: 50.35 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء: 50.45 جنيه .

. البيع: 50.35 جنيه.

تحليل السوق: