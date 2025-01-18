عربي وخط، إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024 / 2025 بمحافظة المنيا حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت 18 يناير الجاري امتحان مادة اللغه العربية والخط والاملاء ويوم الاثنين 20 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وامتحان الهندسة

ويوم الثلاثاء 21 يناير ويؤدي الطلاب الشهادة الإعدادية في المنيا امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية ويوم الأربعاء 22 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء وتكنولوجيا والمعلومات ويوم الخميس 23 يناير امتحان مادتى اللغه الانجليزية والتربية الدينية.

وفي سياق متصل عقد صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية التسع، بحضور حسان محمد حسن مدير الشؤون المالية والإدارية، واحمد فاروق مدير التعليم الفني.

وأكد عبد الحميد خلال الاجتماع الذي عقدة لمناقشة استعدادات الادارات التعليمية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تستخدم في الغش وسرعة الإبلاغ الفوري للمديرية.

كما شدد وكيل وزارة التعليم على مديري الإدارات بضرورة التواصل بصفة مستمرة مع جميع اللجان الخاصة بالشهادة الإعدادية من خلال غرف العمليات، وكذلك مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، والتأكد من تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة امتحانية.