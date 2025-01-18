استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025: نظرة عامة وتوقعات

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 عند مستوياتها الأخيرة بعد الانخفاض الذي شهده السوق المحلي أمس الجمعة.

جاء ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميًا، حيث سجلت العقود الفورية والآجلة للذهب 2،748.70 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 : 4325 جنيهًا للجرام.

: 4325 جنيهًا للجرام. عيار 21 : 3785 جنيهًا للجرام.

: 3785 جنيهًا للجرام. عيار 18 : 3244 جنيهًا للجرام.

: 3244 جنيهًا للجرام. عيار 14: 2523 جنيهًا للجرام.

أسباب استقرار أسعار الذهب

تأثير تراجع الدولار: انخفاض مؤشر الدولار عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة ساعد في تعزيز الطلب على الذهب عالميًا. استقرار الأوقية عالميًا: سجلت أسعار الذهب مستويات ثابتة على الصعيد العالمي، ما انعكس على السوق المحلي. السياسات النقدية العالمية: تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة دعمت استقرار السوق.

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

الدعم عند مستوى 2،694 دولار للأوقية:

أشار محللون إلى أن الذهب قد يجد دعمًا قويًا عند هذا المستوى، مع إمكانية صعوده إلى 2،770 دولار إذا تجاوز حاجز 2،720 دولار.

التأثير المتوقع من أسعار الفائدة:

إذا استمر تباطؤ الأداء الاقتصادي، قد يشهد الذهب ارتفاعًا نتيجة خفض أسعار الفائدة، ما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن.

التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية:

أكد فريق المحللين في بنك ANZ أن الذهب سيظل خيارًا للتحوط ضد المخاطر في ظل حالة عدم اليقين المستمرة.

نصائح للمستثمرين