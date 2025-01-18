"الكورتيزون" الهرمون الأساسي للحياة وأفضل دواء خلقه الله

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أهمية الكورتيزون باعتباره أفضل دواء خلقه الله، وذلك خلال حديثه في برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد.

أوضح موافي أن الكورتيزون يُعد هرمونًا أساسيًا للحياة، وأنه دون هذا الهرمون لا يستطيع الإنسان العيش.

فوائد الكورتيزون

إنقاذ حياة البشر:

أكد الدكتور موافي أن الكورتيزون ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم.

دوره الأساسي في الجسم:

الكورتيزون ليس مجرد دواء، بل هو هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي لتنظيم العمليات الحيوية ودعم الوظائف الأساسية.

الاستخدام الطبي المنقذ:

يُستخدم الكورتيزون في علاج العديد من الحالات مثل:

الأمراض الالتهابية.

أمراض المناعة الذاتية.

الحساسية الشديدة.

بعض الأمراض التنفسية.

أضرار الكورتيزون: سوء الفهم والآثار الجانبية

أشار الدكتور موافي إلى أن السمعة السلبية التي ارتبطت بالكورتيزون تعود إلى سوء استخدامه من قبل بعض المرضى.

وبين أن آثاره الجانبية، على الرغم من وجودها، لا تقارن بفوائده الكبيرة، بشرط استخدامه تحت إشراف طبي دقيق.

أبرز الآثار الجانبية:

زيادة الوزن واحتباس السوائل.

ضعف المناعة.

تأثيره السلبي على مستويات السكر في الدم.

الكورتيزون ومرضى السكر:

أكد الدكتور موافي أن الكورتيزون هو عدو شرس للأنسولين، مما يجعله غير مناسب لمرضى السكري إلا في الحالات الضرورية، وتحت إشراف طبي متخصص.