حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: الشبورة المائية الكثيفة مستمرة وتحذيرات من الأرصاد

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم السبت 18 يناير 2025 طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما ليلًا، فستكون الأجواء شديدة البرودة، مع احتمال تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية الكثيفة:
تستمر الشبورة المائية صباحًا، تصل لحد الضباب على شمال البلاد وشمال الصعيد. تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية، السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
تحذير: الأرصاد تناشد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح:
رياح نشطة متقطعة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية:

  • البحر الأحمر وخليج السويس يشهدان اضطرابًا في حركة الملاحة.
  • سرعة الرياح: 40-60 كم/س.
  • ارتفاع الأمواج: 2.5-3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقةالعظمىالصغرى
القاهرة والوجه البحري2012
السواحل الشمالية2011
شمال الصعيد2310
جنوب الصعيد2915

نصائح للمواطنين

أثناء القيادة:

  • الالتزام بالسرعات المنخفضة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة.
  • استخدام الأضواء الأمامية والخلفية في المركبات لتجنب الحوادث.

ارتداء الملابس الثقيلة:
مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، يُنصح بارتداء طبقات إضافية، خاصة في المناطق الداخلية.

للصيادين والملاحين:
تجنب الأنشطة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس حتى انتهاء حالة اضطراب الملاحة.

حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025 الشبورة المائية الكثيفة مستمرة وتحذيرات من الأرصاد الطقس اليوم الشبورة المائية درجات الحرارة حالة الطقس 18 يناير 2025 الأرصاد الجوية تحذيرات الطقس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025

أنتوني هوبكنز يتصدر المشهد في الرياض.. وصابرين: "حضور حفله حلم تحقق"

"الكركديه" المشروب السحري الساخن والبارد لفوائد صحية مذهلة

سيمون تسترجع ذكرياتها مع فاتن حمامة في ذكرى رحيل سيدة الشاشات العربية

مؤمن الجندي يكتب: مراد الانفراد