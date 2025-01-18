حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: الشبورة المائية الكثيفة مستمرة وتحذيرات من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم السبت 18 يناير 2025 طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما ليلًا، فستكون الأجواء شديدة البرودة، مع احتمال تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية الكثيفة:

تستمر الشبورة المائية صباحًا، تصل لحد الضباب على شمال البلاد وشمال الصعيد. تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية، السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

تحذير: الأرصاد تناشد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح:

رياح نشطة متقطعة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية:

البحر الأحمر وخليج السويس يشهدان اضطرابًا في حركة الملاحة.

سرعة الرياح : 40-60 كم/س.

: 40-60 كم/س. ارتفاع الأمواج: 2.5-3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 29 15

نصائح للمواطنين

أثناء القيادة:

الالتزام بالسرعات المنخفضة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة.

استخدام الأضواء الأمامية والخلفية في المركبات لتجنب الحوادث.

ارتداء الملابس الثقيلة:

مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، يُنصح بارتداء طبقات إضافية، خاصة في المناطق الداخلية.

للصيادين والملاحين:

تجنب الأنشطة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس حتى انتهاء حالة اضطراب الملاحة.