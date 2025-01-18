مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الاسبانية مواجهات هامة في الدوري الاسباني اليوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري.

وتنطلق مواجهات الجولة الـ20 تجمع الاندية الكبري، إليكم أهم مباريات اليوم.

جيرونا امام اشبيلية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ليغانيس امام اتليتكو مدريد في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

الافيس امام ريال بيتيس في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

برشلونة أمام خيتافي في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات بين سبورت القطرية.