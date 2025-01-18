قرار مجلس الوزراء: إجازة مدفوعة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعطيل العمل يوم السبت، 25 يناير 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. الإجازة تشمل:
- جميع موظفي الوزارات.
- المصالح الحكومية.
- الهيئات العامة.
- وحدات الإدارة المحلية.
- شركات القطاع العام.
استثناء:
- أعمال الامتحانات ستستمر كالمعتاد وفق الجداول الزمنية المعلنة من الجهات المختصة.
مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025
|المناسبة
|التاريخ
|عيد الشرطة وثورة 25 يناير
|25 يناير 2025
|عيد الفطر المبارك
|31 مارس 2025
|عيد شم النسيم
|21 إبريل 2025
|عيد تحرير سيناء
|25 إبريل 2025
|عيد العمال
|1 مايو 2025
|وقفة عرفات
|5 يونيو 2025
|عيد الأضحى المبارك
|6 يونيو 2025
|رأس السنة الهجرية
|26 يوليو 2025
|ثورة 30 يونيو
|30 يونيو 2025
|عيد ثورة يوليو
|23 يوليو 2025
|المولد النبوي الشريف
|4 سبتمبر 2025
|عيد القوات المسلحة
|6 أكتوبر 2025
توقعات موعد رمضان 2025
- أول أيام رمضان: السبت 1 مارس 2025، بناءً على الحسابات الفلكية.
- هلال رمضان: يولد فجر الجمعة 28 فبراير 2025، ويستمر مرئيًا:
- في مكة المكرمة: 33 دقيقة بعد الغروب.
- في القاهرة: 37 دقيقة بعد الغروب.
نصائح وتنبيهات:
- لطلاب الامتحانات: التأكد من الجداول الرسمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية.
- للعاملين: الإجازة يوم مدفوع الأجر لجميع العاملين بالقطاع الحكومي.
- للمسافرين خلال الإجازة: متابعة الأحوال الجوية وخطط التنقل خاصة في ظل حالة الطقس المضطرب هذه الفترة.