قرار مجلس الوزراء: إجازة مدفوعة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025

أخبار مصر
بوابة الفجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعطيل العمل يوم السبت، 25 يناير 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. الإجازة تشمل:

  • جميع موظفي الوزارات.
  • المصالح الحكومية.
  • الهيئات العامة.
  • وحدات الإدارة المحلية.
  • شركات القطاع العام.

استثناء:

  • أعمال الامتحانات ستستمر كالمعتاد وفق الجداول الزمنية المعلنة من الجهات المختصة.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

المناسبةالتاريخ
عيد الشرطة وثورة 25 يناير25 يناير 2025
عيد الفطر المبارك31 مارس 2025
عيد شم النسيم21 إبريل 2025
عيد تحرير سيناء25 إبريل 2025
عيد العمال1 مايو 2025
وقفة عرفات5 يونيو 2025
عيد الأضحى المبارك6 يونيو 2025
رأس السنة الهجرية26 يوليو 2025
ثورة 30 يونيو30 يونيو 2025
عيد ثورة يوليو23 يوليو 2025
المولد النبوي الشريف4 سبتمبر 2025
عيد القوات المسلحة6 أكتوبر 2025

توقعات موعد رمضان 2025

  • أول أيام رمضان: السبت 1 مارس 2025، بناءً على الحسابات الفلكية.
  • هلال رمضان: يولد فجر الجمعة 28 فبراير 2025، ويستمر مرئيًا:
    • في مكة المكرمة: 33 دقيقة بعد الغروب.
    • في القاهرة: 37 دقيقة بعد الغروب.

نصائح وتنبيهات:

  1. لطلاب الامتحانات: التأكد من الجداول الرسمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية.
  2. للعاملين: الإجازة يوم مدفوع الأجر لجميع العاملين بالقطاع الحكومي.
  3. للمسافرين خلال الإجازة: متابعة الأحوال الجوية وخطط التنقل خاصة في ظل حالة الطقس المضطرب هذه الفترة.
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