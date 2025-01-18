قرار مجلس الوزراء: إجازة مدفوعة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعطيل العمل يوم السبت، 25 يناير 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. الإجازة تشمل:

جميع موظفي الوزارات.

المصالح الحكومية.

الهيئات العامة.

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

استثناء:

أعمال الامتحانات ستستمر كالمعتاد وفق الجداول الزمنية المعلنة من الجهات المختصة.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

المناسبة التاريخ عيد الشرطة وثورة 25 يناير 25 يناير 2025 عيد الفطر المبارك 31 مارس 2025 عيد شم النسيم 21 إبريل 2025 عيد تحرير سيناء 25 إبريل 2025 عيد العمال 1 مايو 2025 وقفة عرفات 5 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك 6 يونيو 2025 رأس السنة الهجرية 26 يوليو 2025 ثورة 30 يونيو 30 يونيو 2025 عيد ثورة يوليو 23 يوليو 2025 المولد النبوي الشريف 4 سبتمبر 2025 عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 2025

توقعات موعد رمضان 2025

أول أيام رمضان : السبت 1 مارس 2025، بناءً على الحسابات الفلكية.

: السبت 1 مارس 2025، بناءً على الحسابات الفلكية. هلال رمضان : يولد فجر الجمعة 28 فبراير 2025، ويستمر مرئيًا: في مكة المكرمة: 33 دقيقة بعد الغروب. في القاهرة: 37 دقيقة بعد الغروب.

: يولد فجر الجمعة 28 فبراير 2025، ويستمر مرئيًا:

نصائح وتنبيهات: