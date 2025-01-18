موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

ومن المقرر ان تقام مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع بواقع 35 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن مباراة أستون فيلا وآرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا قناة bein sports 1.

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