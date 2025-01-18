موعد مباراة ليفربول ضد برنتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير الجاري، وذلك في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة برينتفورد وليفربول في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «جريفين بارك»

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برينتفورد، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، وتحديدا «بي إن سبورتس إتش دي 1»، داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بصوت المعلق على محمد على.

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