تشكيل ليفربول ضد برنتفورد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر أرني سلوت المدير اافني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره برينتفورد، مساء اليوم السبت 19 يناير الجاري، في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة برينتفورد وليفربول في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «جريفين بارك»

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، كورتيس جونز، جاكبو.
خط الهجوم: داروين نونيز.

والجدير بالذكر ان شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

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