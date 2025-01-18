بدء امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة واللغة العربية بالجيزة لطلاب الشهاده الإعداديه

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امتحانات الشهادة الأعدادية

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، منذ قليل.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة الإنجليزية، بمحافظة القاهرة وامتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة.


وأكدت مصادر مسؤولة بمديريات التعليم في المحافظتين أن جميع اللجان تم تجهيزها وفقًا للإجراءات التنظيمية والصحية المعتمدة، مع مراعاة توفير الإضاءة الكافية والتهوية المناسبة داخل قاعات الامتحانات.

كما شددت التعليمات على منع أي محاولات للغش داخل اللجان، وتوفير فرق إشرافية لمتابعة سير الامتحانات بشكل يومي.

وأشارت مصادر إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام.

وسيخوض الطلاب الامتحانات في مواد مختلفة، تبدأ بمادتي اللغة الإنجليزية والهندسة بمحافظة القاهرة، واللغة العربية بمحافظة الجيزة، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:

- السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة.
- الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.


بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة:

- السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
- الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والهندسة.
- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.
- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على نفسيتهم خلال الامتحانات.

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