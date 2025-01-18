مشروبات طبيعية تساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL)

اتباع نظام غذائي صحي متوازن يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

إدخال هذه المشروبات ضمن الروتين اليومي قد يساهم بشكل فعال في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

1. الشاي الأخضر

فوائده : يحتوي على مضادات أكسدة مثل الكاتيكين (Catechins)، التي تقلل من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

: يحتوي على مضادات أكسدة مثل الكاتيكين (Catechins)، التي تقلل من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. طريقة تناوله: شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا للحصول على فوائد مضادات الأكسدة.

2. عصير البرتقال

فوائده : غني بفيتامين C ومركبات الفلافونويد التي تعمل على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

: غني بفيتامين C ومركبات الفلافونويد التي تعمل على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). أفضل طريقة: اختر العصير الطبيعي 100% دون إضافات أو سكر.

3. عصير الشمندر (البنجر)

فوائده : يحتوي على النترات الطبيعية التي تحسن الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم، إلى جانب تقليل مستويات الكوليسترول.

: يحتوي على النترات الطبيعية التي تحسن الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم، إلى جانب تقليل مستويات الكوليسترول. نصيحة: يمكن تناوله طازجًا أو ممزوجًا بعصائر أخرى لتحسين الطعم.

4. الشاي الأسود

فوائده : يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار عند تناوله باعتدال.

: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار عند تناوله باعتدال. تنبيه: تجنب الإفراط في تناوله لتجنب ارتفاع ضغط الدم بسبب محتوى الكافيين.

5. ماء الليمون

فوائده : غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأوعية الدموية وتقلل تراكم الكوليسترول في الشرايين.

: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأوعية الدموية وتقلل تراكم الكوليسترول في الشرايين. أفضل طريقة: شرب ماء الليمون الدافئ على الريق صباحًا للحصول على فوائد إضافية للهضم.

6. عصير التفاح

فوائده : يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول وتساعد على التخلص منه.

: يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول وتساعد على التخلص منه. نصيحة: تناول التفاح كاملًا أيضًا للحصول على الألياف والبكتين.

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