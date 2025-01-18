توقعات الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: شبورة مائية كثيفة واضطراب بحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس ليوم السبت 18 يناير 2025، حيث ستشهد البلاد أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

تأتي هذه التوقعات مع تحذيرات بشأن ظواهر جوية مؤثرة تشمل الشبورة المائية الكثيفة واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

نهارًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: طقس معتدل مع درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية.

طقس معتدل مع درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. السواحل الشمالية: طقس معتدل، مع درجة حرارة عظمى مماثلة (20 درجة مئوية).

طقس معتدل، مع درجة حرارة عظمى مماثلة (20 درجة مئوية). شمال الصعيد: مائل للدفء، حيث تبلغ العظمى 23 درجة مئوية.

مائل للدفء، حيث تبلغ العظمى 23 درجة مئوية. جنوب الصعيد وجنوب سيناء: طقس دافئ، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية.

ليلًا:

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى طقس شديد البرودة في معظم الأنحاء.

تصل البرودة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المميزة

الشبورة المائية الكثيفة:

تستمر في التكوين خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية وحتى شمال الصعيد.

تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح:

تسجل رياح نشطة في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، ما قد يزيد من الإحساس بالبرودة.

اضطراب الملاحة البحرية:

البحر الأحمر وخليج السويس: سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 60 كم/ساعة. ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، مما يجعل الأنشطة البحرية غير آمنة.



درجات الحرارة المتوقعة

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 29 15

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