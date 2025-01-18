آخر موعد للتسجيل في "سكن لكل المصريين 5": تفاصيل وخطوات مهمة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن اليوم، السبت 18 يناير 2025، هو آخر يوم لتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.shmff.gov.eg).

يأتي ذلك ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

تمديد فترة التسجيل

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فترة التسجيل ورفع المستندات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء الماضي قد تم تمديدها حتى اليوم كفرصة أخيرة للراغبين في حجز الوحدات السكنية.

بدء فرز الطلبات قريبًا

بعد إغلاق باب التسجيل اليوم، ستبدأ عملية فرز المستندات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير 2025.

إحصائيات المشاركة في "سكن لكل المصريين 5"

تم بيع 762،479 كراسة شروط .

. قام 586 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.

بسداد مقدمات جدية الحجز. سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف طلب.

منصة الشكاوى وحل المشكلات

قدمت الوزارة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لحل مشكلات التقديم، وهو:

رابط الشكاوى.

استقبلت المنصة نحو 20 ألف شكوى .

. تم حل 18 ألف شكوى حتى الآن، وجارٍ التعامل مع البقية.

خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني