سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025: استقرار بعد تراجع الأمس

الاقتصاد
الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد انخفاض ملحوظ في سعر الذهب يوم الجمعة الماضي، حيث شهد سعر عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • الذهب عيار 24: سجل سعر 4325.71 جنيه للجرام.
  • الذهب عيار 21: استقر سعر 3785 جنيه للجرام.
  • الذهب عيار 18: بلغ سعر 3244.29 جنيه للجرام.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرارًا عند 30280 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 عند 2707 دولارات للأوقية.

سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرار بعد تراجع الأمس الذهب سعر الذهب اسعار الذهب في مصر الذهب اليوم السبت

الأكثر قراءة

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

صابرين النجيلي: بدأت رحلتها مع "تيك توك" بأغنية "ع الكورنيش" ومقالب الطفولة كادت تفرق بين زوجين!

حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: درجات الحرارة والموجات الباردة

إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تطور شامل للخدمات الصحية بالفيوم: أكثر من 6.8 مليون خدمة طبية خلال 2024

جروبات الغش تنشر صور امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

"الكارت الموحد 2025" كل ما تحتاج معرفته عن المميزات والاستخدامات والخطوات اللازمة لاستخراجه

حسام موافي يحذر من خطر "الخضة" والانفعال: تأثير غدة البخ على الصحة