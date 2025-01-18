سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025: استقرار بعد تراجع الأمس

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد انخفاض ملحوظ في سعر الذهب يوم الجمعة الماضي، حيث شهد سعر عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 : سجل سعر 4325.71 جنيه للجرام.

: سجل سعر للجرام. الذهب عيار 21 : استقر سعر 3785 جنيه للجرام.

: استقر سعر للجرام. الذهب عيار 18: بلغ سعر 3244.29 جنيه للجرام.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرارًا عند 30280 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 عند 2707 دولارات للأوقية.