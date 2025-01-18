سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025: استقرار بعد التراجع الأخير

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سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرارًا، وذلك بعد انخفاضه الأخير في 15 بنكًا. 

حيث سجل أقل سعر للبيع 50.35 جنيه، في حين وصل أعلى سعر للشراء إلى 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر:

  • الشراء: 50.35 جنيه.
  • البيع: 50.45 جنيه.

البنك المركزي:

  • الشراء: 50.3108 جنيه.
  • البيع: 50.4401 جنيه.

البنك الأهلي:

  • الشراء: 50.35 جنيه.
  • البيع: 50.45 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • الشراء: 50.50 جنيه.
  • البيع: 50.41 جنيه.

بنك قناة السويس:

  • الشراء: 50.45 جنيه.
  • البيع: 50.35 جنيه.

بنك الإسكندرية:

  • الشراء: 50.45 جنيه.
  • البيع: 50.35 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

  • الشراء: 50.45 جنيه.
  • البيع: 50.35 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • الشراء: 50.45 جنيه.
  • البيع: 50.35 جنيه.
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