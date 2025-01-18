حسام موافي يحذر من خطر "الخضة" والانفعال: تأثير غدة البخ على الصحة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تأثير الانفعال والخوف الناتج عن المفاجآت أو ما يُعرف بـ "الخضة"، مشيرًا إلى غدة الكظرية التي أطلق عليها اسم "غدة البخ".

خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أوضح الدكتور حسام موافي أن لب الغدة الكظرية يُسمى "غدة البخ"، وهي غدة لا تعمل بشكل مستمر ولكنها تفرز هرمونات خاصة في حالات الانفعال والخوف، وأضاف: "لو اتخضيت وقلت بخ، الهرمون بتاعها يطلع".

وأشار إلى أن الهرمونات التي تفرزها غدة البخ مثل الأدرينالين والنورأدرينالين قد تكون مؤذية جدًا للجسم، إذ تتسبب في رفع ضغط الدم وتسريع ضربات القلب.

كما حذر من أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الخلل في ضربات القلب أو نزيف داخلي في حال تأثرت أي منطقة حيوية في الجسم.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة أن الانفعال يؤدي إلى إطلاق هذه الهرمونات بشكل كبير، محذرًا من تأثيرها السلبى على صحة الأفراد، خاصة في حالات الضغط العصبي، مثل مشجعي كرة القدم الذين قد يتعرضون للخطر بسبب الانفعال الحاد.

وأكد موافي على ضرورة الهدوء والتعقل، قائلًا: "قد تفقد حياتك بسبب الانفعال... التعصب صفة وحشة جدًا".