متابعة دقيقة لعملية تسليم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

انطلقت اليوم أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2025، حيث تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عملية تسليم أوراق أسئلة مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



شهدت عملية تسليم الأوراق حضور عدد من المسؤولين، من بينهم ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، إلى جانب مندوبي استلام مظاريف الأسئلة ومسؤولي المطبعة السرية.

وحرص الدكتور قبيصي على الإشراف بنفسه على عملية تسليم الأوراق، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم من المطبعة السرية، لضمان وصولها بشكل آمن إلى مديري الإدارات التعليمية ومندوبي اللجان الامتحانية في جميع أنحاء المحافظة.



وخلال المتابعة، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، لضمان سير العملية بشفافية وعدالة. وأكد على ضرورة التأكد من عدم وجود أي محاولات لتسريب الأسئلة أو الغش، مع تطبيق كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.



وأشار الدكتور قبيصي إلى أهمية التأكد من سير خطوط نقل وتوصيل مظاريف الأسئلة إلى اللجان الامتحانية وفق الخطط الموضوعة، مع الالتزام بوصولها قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ. وأوضح أن الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ما يستدعي تسليم أوراق الأسئلة إلى الطلاب في التوقيت المحدد، لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية.



بهذا الإجراء، ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم وسط اهتمام بالغ من قيادات التربية والتعليم، حرصًا على ضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية تعكس التزام الوزارة بتوفير مناخ تعليمي آمن وعادل للطلاب.