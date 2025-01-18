موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 وضوابط التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، وكذلك ضوابط التسجيل للطلاب الراغبين في أداء الامتحانات هذا العام.

جاء الإعلان ليجيب على تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول الجدول الزمني للامتحانات والإجراءات المرتبطة بها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025، وذلك في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا الإعلان ضمن استعدادات الوزارة لتنظيم الامتحانات وتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل سير العملية الامتحانية.

الفئات المسموح لها بالتسجيل في امتحانات الثانوية العامة 2025

وفقًا لما نشرته الوزارة، حددت الفئات التي يحق لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، وتشمل:

الطلاب الراسبون في مواد الصف الثالث الثانوي، والذين يمكنهم تسجيل بياناتهم إلكترونيًا بعد فتح باب التقدم. الطلاب المتغيبون عن الامتحانات في السنوات الماضية، الذين قاموا بالتسجيل في الاستمارة الإلكترونية ولكن لم يؤدوا الامتحان. طلاب الشعب العلمية والأدبية الناجحين والمنقولين من الصف الثاني إلى الصف الثالث الثانوي. طلاب الشعبة العلمية (علوم) سيؤدون الامتحانات في المواد المضافة للمجموع مثل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. طلاب الشعبة العلمية (رياضة) سيؤدون الامتحانات في المواد المضافة للمجموع مثل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الكيمياء، الرياضيات، والفيزياء. طلاب الشعبة الأدبية سيؤدون الامتحانات في المواد المضافة مثل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء. طلاب النظام الجديد سيؤدون الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع مثل: اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية.

رسوم التسجيل في امتحانات الثانوية العامة 2025

تحدد رسوم التسجيل لامتحانات الثانوية العامة 2025 بمبلغ 200 جنيه مصري، والتي تشمل خامات ومستلزمات الامتحانات.

كما يتعين على الطلاب الذين يتقدمون لأول مرة أو لأول مرة في السنة الثانية سداد 10 جنيهات إضافية وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024.

التسجيل الإلكتروني

يمكن للطلاب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، من المقرر أن يبدأ التسجيل في وقت لاحق بعد فتح باب التقدم للامتحانات.

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتحث الطلاب على الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة.