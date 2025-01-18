"الكارت الموحد 2025" كل ما تحتاج معرفته عن المميزات والاستخدامات والخطوات اللازمة لاستخراجه

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منظومة الكارت الموحد في إطار سعيها لتحسين وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية عبر الحوكمة الرقمية.

هذا الكارت لن يكون بديلًا عن البطاقة التموينية، بل سيعمل بجانبها لتوفير خدمات إضافية تسهم في التحول الرقمي والشمول المالي.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تهدف إلى ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

تم تصميم هذا الكارت لدعم أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه.

استخدامات الكارت الموحد

يتمتع الكارت الموحد بعدد من الاستخدامات التي تشمل العديد من الخدمات الحكومية والمصرفية، وهي:

إيداع واستقبال الأموال: يمكن استخدامه لإيداع أو استقبال مبالغ مالية. الشراء من نقاط البيع: استخدام الكارت في معاملات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع. صرف الدعم التمويني: يتم صرف دعم الخبز والسلع التموينية من خلاله. الخدمات الصحية: يمكن استخدام الكارت في خدمات التأمين الصحي الشامل. المدفوعات الحكومية: يستخدم لإتمام المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

سيتمكن المواطنون من استلام الكارت الموحد من عدة أماكن، وهي:

مكاتب البريد .

. مكاتب التموين .

. وحدات التأمين الصحي الشامل .

. ديوان عام محافظة بورسعيد (كمثال تجريبي).

خطوات استخراج الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:

فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد. تسجيل البيانات الشخصية: إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل. إضافة بصمة ذكية: لضمان وصول الخدمات للمستحقين فقط. استلام رسالة نصية: لإبلاغ المواطنين بمواعيد وأماكن استلام الكارت.

مميزات الكارت الموحد

تتمثل أهم مميزات الكارت الموحد في:

دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية.

في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية. إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلي.

والشراء من نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلي. التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه باستخدام بصمة ذكية .

إلى مستحقيه باستخدام . فتح حساب بنكي مجاني للمواطنين من خلال الهيئة القومية للبريد.

للمواطنين من خلال الهيئة القومية للبريد. تحقيق الشمول المالي عبر تسهيل المدفوعات الإلكترونية.

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

وزارة التموين أكدت أن البطاقات التموينية لن تُلغى. ستظل البطاقات التموينية تعمل كالمعتاد، مع استمرار صرف المقررات التموينية والخبز المدعم عبر المنافذ التموينية.

فقط في محافظة بورسعيد، سيتم استخدام الكارت الموحد في صرف المقررات التموينية بجانب عمل البطاقات التموينية بشكل طبيعي.