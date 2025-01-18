انتظام دخول طلاب الشهادة الاعدادية بالمنوفية فى جميع اللجان بمدارس المحافظة

انتظمت عملية دخول طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية بمختلف الإدارات التعليمية لأداء أول امتحانات نصف العام اليوم، ويستهل الطلاب الامتحانات بمادتي الجبر والإحصاء في الفترة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا، واللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتى الواحدة مساءً.

تعليم المنوفية.. 86 ألفا و696 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات

وكانت محافظة المنوفية قد انهت كل الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي انطلقت اليوم السبت 18 يناير وتنتهي 23 من الشهر ذاته، ويؤديها نحو 86 ألفا و696 طالبا وطالبة أمام 398 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بشبين الكوم متصلة بنحو 10 غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية في المراكز والمدن، وذلك لتلقي أي شكاوى أو معوقات تعوق سير الامتحانات والتعامل الفوري معها، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس؛ تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.

وقال المحافظ إنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالامتحانات مع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور محمد صلاح، أنه تم الانتهاء من تجهيز 398 لجنة لاستقبال 86 ألفا و696 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألفا و154 من العاملين بالتربية والتعليم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وإداريين بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدار 5 أيام متصلة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش، وكذا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة.