انتظام لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية في أول أيام الامتحانات

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امتحانات الإعدادية

انتظمت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لأداء الطلاب امتحان "اللغة العربية" حيث استقبلت اللجان الطلاب في أجواء منظمة وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصًا على توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وشهدت اللجان حضور الطلاب في وقت مبكر قبل موعد الامتحان، مع التزام تام من رؤساء اللجان والمراقبين بتطبيق التعليمات الوزارية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، قد أعلن سابقًا أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ 117،274 طالبًا وطالبة موزعين على 305 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، إلى جانب لجان مخصصة للطلاب المهنيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، جاهزية كافة اللجان وتوفير كاميرات المراقبة والعصا الإلكترونية للكشف الأجهزة الذكية، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة داخل اللجان.

وشدد  "أبو زيد "على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من الطلاب أو المعلمين، مع توفير زائرات صحيات أو أطباء داخل كل لجنة للتعامل مع أي حالة طبية طارئة. وتواصل غرفة العمليات بالمديرية متابعة سير الامتحانات أولًا بأول للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

 وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة حتى الخميس المقبل، وسط تأكيدات من الجهات التنفيذية على توفير المناخ الملائم للطلاب للتركيز وتحقيق أفضل النتائج.

 

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