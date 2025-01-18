حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: درجات الحرارة والموجات الباردة

يشهد اليوم السبت 18 يناير 2025 طقسًا معتدلًا في العديد من المناطق مع تزايد في البرودة ليلًا، في حين يبقى الجميع متسائلين عن توقيت سقوط الأمطار، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الشهر.

لكن وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لا توجد فرص لسقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل 22 يناير 2025، بينما قد نشهد تغيرات في الطقس خلال شهر فبراير.

حالة الطقس في ساعات النهار

القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، و السواحل الشمالية : يسود الطقس المعتدل خلال النهار.

، ، و : يسود الطقس خلال النهار. شمال الصعيد : سيكون الطقس مائلًا للدفء .

: سيكون الطقس . جنوب سيناء وجنوب الصعيد: سيكون الطقس دافئًا.

حالة الطقس ليلًا:

شديد البرودة في الليل، مع صقيع متوقع على المزروعات في وسط سيناء .

في الليل، مع متوقع على المزروعات في . نشاط الرياح في معظم المناطق، مما يزيد الإحساس بالبرودة.

الملاحة البحرية:

هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر ، و خليج السويس ، و خليج العقبة . حيث ستتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س ، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر .

على ، و ، و . حيث ستتراوح سرعة الرياح من ، مع ارتفاع الأمواج بين . أما البحر المتوسط، فسيكون الطقس معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : العظمى 20° والصغرى 13°.

: العظمى 20° والصغرى 13°. الإسكندرية : العظمى 20° والصغرى 11°.

: العظمى 20° والصغرى 11°. شرم الشيخ : العظمى 25° والصغرى 17°.

: العظمى 25° والصغرى 17°. الغردقة : العظمى 25° والصغرى 16°.

: العظمى 25° والصغرى 16°. أسوان : العظمى 31° والصغرى 16°.

: العظمى 31° والصغرى 16°. الأقصر: العظمى 30° والصغرى 15°.

الطقس في بعض المدن الأخرى

دمياط : العظمى 20° والصغرى 15°.

: العظمى 20° والصغرى 15°. الإسماعيلية : العظمى 21° والصغرى 10°.

: العظمى 21° والصغرى 10°. المنصورة : العظمى 19° والصغرى 12°.

: العظمى 19° والصغرى 12°. مطروح : العظمى 19° والصغرى 11°.

: العظمى 19° والصغرى 11°. الغردقة: العظمى 25° والصغرى 16°.

توقعات الطقس للأيام المقبلة

حتى يوم الأربعاء 22 يناير، لا توجد توقعات بسقوط أمطار. إلا أنه قد تشهد بعض المناطق تغيرات جوية مع قدوم شهر فبراير المقبل، مما قد يغير من حالة الطقس.

نصائح للأمان: