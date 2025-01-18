محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

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تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 بمدرسة عثمان بن عفان الرسميه للغات بمدينة العبور.

رافقه خلال الجولة، مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، وسعد عسل مدير الإدارة التعليمية بالعبور.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية على أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

وأوضح المحافظ أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام، بلغ 122،926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3،330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.

وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى توفير 21،039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

وفي رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب،  ودعا الطلاب إلى بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

تفقد الامتحانات

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