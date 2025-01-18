تطور شامل للخدمات الصحية بالفيوم: أكثر من 6.8 مليون خدمة طبية خلال 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق طفرة ملحوظة في الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم خلال عام 2024، حيث تم تقديم 6 ملايين و834 ألفًا و724 خدمة طبية عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتوفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

خدمات المستشفيات: أرقام غير مسبوقة وتطوير شامل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات محافظة الفيوم قدمت 2.5 مليون خدمة طبية شملت الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعمليات، والأشعة، والتحاليل، والعلاج الطبيعي. كما استفاد 510 آلاف مريض من خدمات العيادات الخارجية، و51 ألفًا من العيادات المسائية.

وأشار إلى إجراء 200 ألف جلسة غسيل كلوي، ومناظرة 36 حالة من خلال خدمات التشخيص عن بُعد، بالإضافة إلى تقديم 85 ألف خدمة طبية عبر 78 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

مشروعات التطوير: بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة

شهدت المستشفيات تطورًا ملحوظًا، حيث تم تطوير 9 مستشفيات، من بينها مستشفى الفيوم العام التي أُضيفت بها أقسام متخصصة كعناية القلب، ووحدة التصلب المتعدد، والعلاج الكيماوي. كما جرى تحديث مستشفى سنورس المركزي بتوفير 16 ماكينة غسيل كلوي، وأجهزة طبية متطورة مثل الإيكو والسونار.

في مستشفى صدر الفيوم، تم افتتاح وحدة للعلاج الطبيعي، واستحداث خدمة المنظار الرئوي، وتطوير المعامل الطبية. كما تم تجهيز مستشفى رمد الفيوم بأجهزة متطورة تشمل جهاز أشعة مقطعية وجهاز قياس النظر.

وشملت الأعمال أيضًا مستشفى طامية المركزي، حيث تم افتتاح قسم القلب المفتوح، ومستشفى أبشواي المركزي التي أُضيفت لها تجهيزات متطورة كقسم عمليات الرمد.

خدمات الرعاية الأولية: محور رئيسي في المنظومة الصحية

كشف الدكتور سامح فتحي عشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن مراكز الرعاية الأولية قدمت 4.3 مليون خدمة طبية تضمنت خدمات استقبال، وتحاليل، ومبادرات صحية، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية في عدة وحدات صحية، والتي قدمت خدمات تنظيم الأسرة لأكثر من مليون سيدة.

وأضاف أنه تم تطوير 18 وحدة صحية، مع التركيز على التعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث تلقى أكثر من 6800 متدرب برامج تدريبية متخصصة.

دعم المنشآت الطبية: رقابة وترخيص جديد

في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، تم تنفيذ حملات تفتيشية على 1645 منشأة طبية، وإصدار 206 تراخيص جديدة.

تعكس هذه الجهود الشاملة التزام وزارة الصحة بتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية متميزة في جميع القطاعات.