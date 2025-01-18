إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في نبأ عاجل، أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وجاء ذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الأمني الذي عقد فجر اليوم السبت، حيث أكد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد أن 24 وزيرًا من أعضاء المجلس قد صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

تفاصيل الاتفاق

  • تم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة داخل الحكومة الإسرائيلية.
  • جاء القرار بعد أن قرر الوزراء المعنيون دعم وقف إطلاق النار كجزء من محاولة لتهدئة الوضع الأمني في القطاع.

مواقف المسؤولين

لم يصدر بعد تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية حول تفاصيل الاتفاق أو شروطه، ولكن الأنباء تشير إلى أنه جزء من خطوات تهدف إلى تجنب التصعيد المستقبلي.

إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اسرائيل وقف اطلاق النار غزة قطاع غزة إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

صابرين النجيلي: بدأت رحلتها مع "تيك توك" بأغنية "ع الكورنيش" ومقالب الطفولة كادت تفرق بين زوجين!

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

جروبات الغش تنشر صور امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: درجات الحرارة والموجات الباردة

انتظام لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية في أول أيام الامتحانات

إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تطور شامل للخدمات الصحية بالفيوم: أكثر من 6.8 مليون خدمة طبية خلال 2024

محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية