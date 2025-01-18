إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في نبأ عاجل، أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الأمني الذي عقد فجر اليوم السبت، حيث أكد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد أن 24 وزيرًا من أعضاء المجلس قد صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

تفاصيل الاتفاق

تم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة داخل الحكومة الإسرائيلية.

جاء القرار بعد أن قرر الوزراء المعنيون دعم وقف إطلاق النار كجزء من محاولة لتهدئة الوضع الأمني في القطاع.

مواقف المسؤولين

لم يصدر بعد تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية حول تفاصيل الاتفاق أو شروطه، ولكن الأنباء تشير إلى أنه جزء من خطوات تهدف إلى تجنب التصعيد المستقبلي.