انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية

يؤدي نحو 149 ألفًا و285 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية اليوم السبت، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025،في مادة اللغة العربية، داخل 818 لجنة امتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية لتوفير الجو الآمن للطلاب والقائمين على الإمتحانات.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأوضح وكيل تعليم الشرقية، إنه لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة؛ يتم استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في الورقة الامتحانية، وذلك لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، ولضمان أيضا حقوق ومصلحة الطالب، خاصة عند محاولات تصويرها من قبل الطلاب؛ وقت الامتحان، لافتا أنه تم مراعاة أن تكون ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي،وخالية من التعقيد والغموض، وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية التي تثير القلاقل، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وأنه تم التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الإمتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، فضلًا عن تنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

ومن جهته، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق الجيد بين مديرية التربية والتعليم، والأمن، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ورفع الإشغالات، وإزالة الباعة الجائلين من محيط المدارس، والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية،للتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.