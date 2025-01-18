وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية

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بوابة الفجر

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عملية تسليم أوراق امتحانات مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في اليوم الأول للامتحانات.

جرت متابعة الدكتور قبيصي للعملية من داخل المطبعة السرية في الساعات الأولى من الصباح، حيث أشرف على تسليم مظاريف الأسئلة إلى مديري الإدارات التعليمية ومندوبي اللجان الامتحانية، بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومندوبي استلام مظاريف الأسئلة، ومسؤولي المطبعة السرية.

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وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، مشددًا على أهمية تأمين عملية نقل وتسليم أوراق الأسئلة وضمان سلامتها حتى تصل إلى الطلاب في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير. كما شدد على اتخاذ كافة التدابير الأمنية لمنع أي محاولات تسريب أو غش قد تضر بنزاهة العملية الامتحانية.

وأشار الدكتور قبيصي إلى ضرورة تسليم الأوراق داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجدول المحدد، لضمان انتظام سير الامتحانات بالشكل المطلوب، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام.

تعكس هذه الجهود حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على توفير بيئة آمنة ومنظمة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء تتسم بالعدالة والنظام.

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