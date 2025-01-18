محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبنوب المركزى بتكلفة مليار و372 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبنوب المركزى بمدينة أبنوب للوقوف على معدلات التنفيذ والتي يجري إقامتها لخدمة أهالي قرى مركز أبنوب والمراكز المجاورة وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030

ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وسوزان محمد على رئيس مركز ومدينة ابنوب، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس يوسف ونيس المدير التنفيذي للمشروع

وتفقد المحافظ موقع مشروع مستشفى أبنوب المركزي الذي يجري إنشاؤه علي مسطح مساحة 12384 متر مربع تقريبًا بتكلفة إجمالية 1 مليار و372 مليون جنيه لتلبية احتياجات المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي للمحافظة واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس المشرف لمراحل تنفيذ المشروع الجاري تنفيذه والذي أسند أعمالها بتاريخ 27 ديسمبر 2023م ومن المتوقع إنتهاء المشروع خلال شهر أبريل 2027.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المبنى الرئيسي والذى يتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى مبنى مدرسة للتمريض مكونة من دورين ومبنى غرفة للكهرباء

وأكد أبوالنصر على ضرورة تطبيق المهندسين والمشرفين على مشروع إنشاء مستشفى أبنوب الجديد لمعايير السلامة والصحة المهنية وطالبهم بمراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة على أن يتم المتابعة المستمرة لمراحل العمل أولًا بأول مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى إنجاز المشروع خلال الفترة المحددة وتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أنه من المقرر أن يتضمن المستشفى الجديد 179 سريرًا منها 90 سريرًا إقامة و32 رعاية مركزة و11 رعاية مركزة أطفال و31 حضانات و10 إقامة حروق و5 رعاية مركزة حروق و16 عيادة خارجية بالإضافة إلى أقسام (عمليات، ونساء وتوليد، وغسيل كلوي بواقع 25 ماكينة غسيل) وأقسام (رعاية مركزة، ورعاية مركزة أطفال، وحضانات، ومناظير، وحروق، ومناظير جهاز هضمي علوي وسفلي) فضلًا عن أقسام علاج طبيعي وأشعة ومعامل وبنك دم ومركز تجميع بلازما بالإضافة إلى الأقسام المساندة.