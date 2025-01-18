جروبات الغش تنشر صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نشرت جروبات شاومينج امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بنشر صور امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، بعد مرور ساعة من بدء الامتحان.

وزعمت جروبات الغش أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان في بداية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025.



وكانت قد بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، منذ قليل.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة الإنجليزية، بمحافظة القاهرة وامتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:

- السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة.

- الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.



بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة:

- السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على نفسيتهم خلال الامتحانات.

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