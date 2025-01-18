تفاصيل مقتل مسن علي يد زوج ابنته "عامل دليفري" في المنصورة بالدقهلية

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جثة مسن
جثة مسن

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية إقدام عامل دليفري على إنهاء حياة والد زوجته وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

عامل دليفري ينهي حياة والد زوجته بسبب خلافات عائلية بالدقهلية 
تلقى مدير امن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي شارع الجلاء بمقتل مسن على يد عامل دليفري.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص يدعى م.ا، في العقد الخامس من عمره يقيم بشارع الترعة على يد زوج ابنته ويدعى ك. ا، حيث طعنه عدة طعنات متفرقة، وتبين وجود خلافات عائلية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

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