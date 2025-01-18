محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام بمركز أبنوب

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت مجمع خدمات المواطنين بقرية أبنوب الحمام التابعة لمركز أبنوب لمتابعة سير العمل بالقطاعات الخدمية التي تعمل به ومدى انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين بالقرية وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام والذي يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" حيث يحتوى على مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن إجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، تسهيلًا وتيسيرا عليهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وحيث اطمأن المحافظ، على سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح مفصل من مدير المركز عن طبيعة عمل كل موظف بالمركز والإجراءات التي يتم إتباعها حتى الإنتهاء منها وتسليم المواطن نموذج 8 تصالح وشاهد تلقى طلبات المواطنين

وكلف المحافظ، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لتسريع معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقدم لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وعرض المزايا التي تعود على المواطن وتعريفه بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين.

ويذكر أن مجمع خدمات المواطنين بقرية أبنوب الحمام التابعة لمركز أبنوب تم افتتاحه مؤخرًا لتوفير الوقت والجهد، والتعامل الآدمى مع المواطنين الذين كانوا يقطعون مسافات كبيرة من أجل الحصول على الخدمات الحكومية وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.