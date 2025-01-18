وكيل تعليم اسوان يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول

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وكيل تعليم اسوان
وكيل تعليم اسوان يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقد اليوم السبت  محمد الرشيدى،وكيل وزارة  مدير مديرية التعليم باسوان، امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2024/225 

 

 وقال" الرشيدى " بأن الذين يؤدون الامتحانات   27 ألف و921 طالب وطالبة نظام (عام  - لغات - رياضى - خاص - دمج) بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، امتحاناتهم أمام 191 لجنة بواقع (8666 طالب وطالبة موزعين على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية 2022طالب وطالبة موزعين على 16لجنة بإدارة دراو التعليمية 1994طالب وطالبة موزعين على 15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية 7206طالب وطالبة موزعين على53  لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية 8022 طالب وطالبة موزعين على 50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية)

 

وأضاف " الرشيدى "، أنه ولأول مرة فى أسوان يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بنظام البوكليت "الأسئلة والإجابة بنفس النموذج"، موضحًا أنه تم شرح نظام البوكليت للطلاب بجميع الإدارات التعليمية

 

مشيرا بأنه قام التوجيه بإعداد النماذج الاسترشادية لجميع المواد، وتم نشرها على الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية، وقمت شخصيًا والعديد من القيادات التعليمية؛ بشرح ومتابعة تدريب الطلاب على نظام البوكليت، والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التى طرحها الطلاب، بل والرد على الشائعات التى دارت حول امتحانات البوكليت، لطمأنة أبنائنا الطلاب، خاصًة وأن أسئلة البوكليت هى نفس أسئلة الامتحانات التقليدية (ورقة أسئلة وكراسة إجابة) ولكن ترتب الأسئلة بشكل مختلف، حيث يوجد داخل كل لجنة أربعة نماذج (أ.ب.ج.د) يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف للطالب الذى يليه أو المجاور له.

 

 

الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة مدير مديرية التعليم يتفقد امتحانات شهادة الاعدادية

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