موجه مقيم وحظر المحمول.. انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

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بوابة الفجر

انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة على اللجان، والتي انطلقت السبت وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من يناير الجاري. 

حيث أكدت وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ان الإدارة، أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي2024/ 2025، وفق توجيهات هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وأوضح مدير عام الإدارة، أن الإدارة التعليمية، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة نحو تطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددا علي الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية.

ولفت مدير عام، الإدارة، إلي أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية، وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ووجود جدول الامتحانات، ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة التعليمية.

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