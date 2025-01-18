تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز قامت بتركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة حي حسام كيلاني بمدينة ديروط حيث تمت أعمال التمهيد والإشراف علي عمليات رفع كافة المعوقات والمخلفات وتسويه الشوارع المتفرعة بالجليدر ومعدات المركز وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا

مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.