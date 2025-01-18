إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء وأخرى لتعدي على الطريق العام بحي شرق أسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحى قامت بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء بشارع رياض حيث تم التحفظ على بعض مواد البناء الموجودة بالموقع، كما تم إزالة تعدي على الطريق العام بعمل سلالم بشارع الجمهورية حيث تمت الإزالة بإشراف محمد اسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحى وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومدير قسم الإشغالات والمتابعة بالحي وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة

مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

ويذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.