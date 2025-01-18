إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء وأخرى لتعدي على الطريق العام بحي شرق أسيوط

محافظات
جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحى قامت بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء بشارع رياض حيث تم التحفظ على بعض مواد البناء الموجودة بالموقع، كما تم إزالة تعدي على الطريق العام بعمل سلالم بشارع الجمهورية حيث تمت الإزالة بإشراف محمد اسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحى وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومدير قسم الإشغالات والمتابعة بالحي وذلك  ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة

 

 مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

ويذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

اسيوط أعمدة افة الـ ألا الات أشر إشراف اشغال الإزالة اشغالات الإدارة الإدارة الهندسية الأشغال اسماعيل اسيو الإشغالات استفسار استفسارات أسر اسما إزالة تعد ازالة تعدي البن البنا ازالة فورية الب البلاغ البلاغات البناء البناء المخالف البواب

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام بمركز أبنوب

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبنوب المركزى بتكلفة مليار و372 مليون جنيه

80 الف و306 طالب وطالبة ب 240 فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط أبوتيج الزراعى

80 الف و306 طالب وطالبة بـ 240 لجنة فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط غدا

وكيل تعليم أسيوط يعلن عن الإنتهاء من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للإعدادية غدًا

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض رؤية فنية للمخلفات الزراعية بتربية نوعية الأحد

لهذا السبب.. "أبوالنصر" يتفقد شركة أسيوط لإصلاح السيارات التابعة للمحافظة

الأكثر قراءة

عاجل:- تعليمات جديدة بشأن سفر الإسرائيليين والإيرانيين إلى سوريا عبر مطار دمشق

عاجل:- قرار جديد في سوريا بمنع دخول البضائع الروسية والإيرانية والإسرائيلية

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

تشكيل ليفربول ضد برنتفورد في الدوري الإنجليزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025: استقرار قبل عودة البنوك للعمل

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في مبادرة "سكن لكل المصريين 5" عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ووزيرة التضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء

محافظ المنيا: جهود مكثفة لدعم الشباب وتوفير خدمات مجانية من خلال مديرية العمل