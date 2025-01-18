جروبات الغش تنشر أسئلة تدعي إنه ا امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

نشرت جروبات الغش عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي صورة تدعي إنه ا من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية. وتعمل مديرية التربية والتعليم حاليًا على التحقق من صحة هذه التسريبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت المديريات التعليمية على ضرورة ضبط سير الامتحانات ومحاسبة أي طالب يرتكب مخالفات تخل بالنظام العام للامتحانات. 

 وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، وتكثيف الرقابة لضمان نزاهة الامتحانات.

ويُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بدأت بمشاركة قرابة مليون و200 ألف طالب في مختلف المحافظات على أن تستمر الامتحانات حتى 23 من شهر  يناير الجاري، وفق الجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.

 

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