رفع 85 طن مخلفات وتراكمات قمامة بمركز أبنوب فى أسيوط

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيسة المركز  شنت حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع مدية أبنوب وعدد من القرى التابعة حيث تم رفع 85 طن مخلفات من الشوارع والميادين ونقلها إلى المقالب المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكانية ولمصنع السماد لإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها وذلك بإستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمراكز والأحياء كلوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي

 

 مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة.

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