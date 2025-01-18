بدء امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

بدأت في منذ قليل اليوم امتحان مادة اللغة العربية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف للشهادة الإعدادية، وسط أجواء هادئة ومنتظمة لأبناء محافظة مطروح بجميع إداراتها الضبعة، الحمام، براني، السلوم، البنجر، العلمين، والمحلية وسيوة.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، وانضباطها علي مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال مديرية التربية والتعليم بمطروح انطلاق الامتحانات التي يؤديها 12699 طالبا في 124 لجنة.