تحرير 40 محضر للمخالفين بـ حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بمركز البداري

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وبالتعاون مع خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط وحافظ جلال نائب رئيس المركز والسيد عطيه مدير تموين النواورة  تم تنظيم حملة تموينية مفاجئة مكبرة علي التفتيش على قطاع المخابز البلدية 

 

وأسفرت الحملة المفاجئة عن تحرير عدد 40 محضر متنوع من بينها نقص وزن، عدم تسليم بون، عدم وجود ميزان، سوء جودة رغيف الخبز المدعم، رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات

 مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

ويذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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