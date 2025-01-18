تحرير ١١٠ محضر تمويني لمخابز ومحال بعد ضبط مخالفات بهم بالجيزة

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قضية تموينية
قضية تموينية

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الإطمئنان من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية على مخزون السلع والمواد التموينية وتوافرها بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.
ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالمتابعة الدورية وتكثيف الجهود لضمان إستقرار عمليات الصرف للسلع والمقررات التموينية للمواطنين والخبز وتسهيل أليات العرض والإتاحة للجمهور خاصة السلع الأساسية.
كما إطلع محافظ الجيزة على بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن رصيد السلع وعمليات الصرف والتوزيع بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.
جاء بالبيان إنتظام توافر الخبز وإنتظام صرف الدقيق بالمطاحن وصرف السلع التموينية والأساسية كالسكر والزيت والأرز للبدالين التموينيين لتسليمها للمواطنين مستحقي الدعم ومنافذ جمعيتى والمجمعات الإستهلاكية.
كما شمل البيان توافر مخزون المواد البترولية بمحطات الوقود وأنابيب البوتاجاز بالمستودعات وذلك بكافة أنحاء المحافظة.
وتضمن البيان أيضا موقف حملات الرقابة وضبط المخالفات والتى شملت غلق ٩ منشأت عبارة عن ٤ محال بقالين تموينين وبقال عادي ومستودع بوتاجاز مخالفين ومنشأتين لعدم الحصول على شهادة صحية ومنشأتين لعدم الإعلان عن الأسعار كما تمكنت الحملات من ضبط نصف طن سلع سلع ومواد تموينية مجهولة المصدر مع تحرير ١١٠ محضر تمويني لمخابز ومحال مخالفة لضبط مخالفات متنوعة شملت التلاعب في وزن ومواصفات رغيف الخبز وغلق المخبز دون اذن وذلك في مجال المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الحصول علي شهادة صحية أو البيع بأزيد من السعر الرسمي أو انتهاء الصلاحية وذلك في مجال الأسواق.

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