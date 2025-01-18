تعليم الإسكندرية تنفي تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

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وكيل التعليم بالإسكندرية
وكيل التعليم بالإسكندرية

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ما تردد عن تسريب أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون أي مشكلات.

وأوضحت المديرية أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للامتحان بصلة، مشيرة إلى أنها شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت المديرية أنها تتابع سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، مشددة على أن جميع لجان الامتحانات تخضع لرقابة صارمة لضمان النزاهة والشفافية.

ودعت المديرية أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. كما أكدت اتخاذها الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات.

 

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