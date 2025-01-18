انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من أداء امتحان اللغة الانجليزية منذ قليل، علي ان تبدأ الفترة الثانية من الامتحانات بأداء الطلاب امتحان مادة الهندسة.

وكانت قد انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية،حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  عددا من الضوابط والتعليملت والمحظورات لامتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2024/2025م، والتي يجب على الطلاب إتباعها خلال امتحانات.

وتتمثل الضوابط  والتعليمات التي يجب ان يتبعها  الطلاب بها قبل الامتحانات، في الاتي:
_عدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان.
_عدم اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجان.
_ممنوع القيام بأي أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات.
_ارتداء الزي المدرسي.
_منع ارتداء البناطيل المقطعة والتيشيرت المخالف، والسلاسل والحظاظات، وما شابه ذلك.
_الحضور قبل بدء اللجنة بنصف ساعة على الأقل.
_ممنوع حيازة الطالب لأي نوع من أنواع الأسلحة أو أي شكل من أشكال الأسلحة الأخرى.
_ممنوع التدخين داخل المدرسة
_ممنوع الخروج عن حدود اللياقة والأدب في التعامل مع المعلمين.
_ لن يسمح للطلاب الذين يتأخرون عن موعد اللجنة بدخول اللجنة، ويتم تسجيله غيابا عن المادة التي تأخر عنها.

_ في حالة اعمال الشغب أثناء أداء الامتحانات، سيتم حرمان الطالب من النجاح في المادة، ومواد أخرى في حال استخدام الطالب التليفون في الغش أو تصوير الأسئلة.

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