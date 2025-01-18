محافظ المنيا: جهود مكثفة لدعم الشباب وتوفير خدمات مجانية من خلال مديرية العمل

صرّح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها دعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتفعيل البرامج التدريبية التي تُكسبهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب تقديم خدمات مجانية متنوعة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مديرية العمل في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المجانية، بالإضافة إلى توفير فرص توظيف حقيقية، سواء في القطاع الخاص أو من خلال ملتقيات التوظيف، مما يضمن تعزيز فرص العمل والحد من البطالة.

وفي هذا السياق، نظمت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، للتعريف بالخدمات المجانية التي تقدمها المديرية والمكاتب التابعة لها، ومنها: الدورات التدريبية المجانية، إصدار شهادات القيد، توفير فرص العمل بالمصانع والشركات، نشرات التوظيف بالقطاع الخاص، ملتقيات التوظيف، والندوات التوعوية بحقوق العمال ومخاطر بيئة العمل.

حاضرت في الندوة الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل، بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرية أبا البلد، كما شارك الإصلاح الزراعي في توعية الأهالي بأهمية الحفاظ على نظافة الترع لحماية الصحة العامة وصيانة الأراضي الزراعية.

وشهدت الندوة مشاركة فعّالة من 48 من أهالي القرية والعاملين بالوحدة المحلية، في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي وتعزيز التنمية المجتمعية.