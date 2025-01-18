عاجل:- تعليمات جديدة بشأن سفر الإسرائيليين والإيرانيين إلى سوريا عبر مطار دمشق

أكد مصدر في مطار دمشق الدولي يوم السبت أن سلطات المطار قد أصدرت تعليمات جديدة لشركات الطيران العاملة في سوريا، تقضي بعدم السماح للمسافرين الإسرائيليين والإيرانيين بالصعود على متن الرحلات المتجهة إلى سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس 24"، فقد كانت تلك التعليمات مفاجئة للعديد من شركات الطيران.

التعليمات الخاصة بشركات الطيران

أشار مصدر في إحدى شركات السفر في دمشق إلى أن شركة "الخطوط الجوية القطرية" قد تلقت تعليمات بعدم إمكانية حجز تذاكر الطيران للإيرانيين الراغبين في السفر إلى دمشق في الوقت الحالي.

رغم ذلك، لم يتم تلقي تعليمات رسمية مماثلة من وزارة النقل السورية، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات المستقبلية في هذا الشأن.

عودة الرحلات الجوية إلى دمشق

وفي سياق متصل، كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن استئناف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع دام لفترة طويلة. كما أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى دمشق بدءًا من 23 يناير، بعد غياب طويل دام أكثر من عشرة أعوام.

وقد أوضحت الخطوط التركية في بيانها على موقعها الإلكتروني أن السلطات السورية قد وضعت مجموعة من القواعد الجديدة للمسافرين إلى سوريا. وتضمنت تلك القواعد أنه يمكن لمواطني جميع الدول دخول سوريا باستثناء إسرائيل.

فيما يتعلق بالإيرانيين، قالت الخطوط التركية إنهم لا يمكنهم دخول سوريا إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.

النتائج والتوقعات المستقبلية

تثير هذه التطورات تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على حركة الطيران والسياحة إلى سوريا في المستقبل، خصوصًا في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

ومع استمرار استئناف رحلات الطيران إلى دمشق، يتوقع أن تكون هناك مزيد من القرارات المتعلقة بالسفر في المستقبل القريب.